El acusado de incendiar un portal en Alcalá la Reali dice que no se acuerda de nada

El vecino de Alcalá la Real (Jaén), A.G.H., acusado de incendiar un portal de viviendas municipales ha rechazado todos los cargos, al tiempo que ha señalado no acordarse de nada de lo que ocurrió en la madrugada del 9 de febrero de 2016.

"No me acuerdo de nada, pero yo no le he hecho daño en vida a nadie", ha dicho el acusado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén encargado de juzgar este caso que ya ha quedado visto para sentencia.

A.G.H., que sufre esquizofrenia paranoide crónica, ha declarado que de lo único que tiene conciencia es de haber despertado en unidad psiquiátrica del Hospital Neurotratumatológico y de haber estado aquella noche en el portal que se vio afectado por el incendio de un ciclomotor y de un cochecito de bebé, lo que obligó a desalojar el bloque.

Varios testigos han confirmado que el mismo acusado reconoció esa noche haber incendiado el portal y hasta señaló que había hecho "un buen trabajo" con el incendio. Otro vecino ha declarado que, aunque no lo vio, sí que lo escuchó decir a gritos esa noche que "todos iban a salir ardiendo".

La Fiscalía ha mantenido hasta el final su petición de cuatro años y diez meses de prisión por un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas.

Los hechos se sitúan en la madrugada del 9 de febrero de 2016, cuando el acusado, desde la calle, según el fiscal, "estuvo piropeando" a la novia de un vecino cuando ambos se encontraban asomados al balcón.

Como le respondieron pidiéndole que se marchara y les dejara tranquilos, el acusado optó por abandonar el lugar no sin antes advertir al vecino que volvería. Y eso, según Fiscalía, es lo que hizo. Sobre las 3,30 horas regresó hasta el inmueble y ya en su interior colocó un carrito de bebé en la puerta del vecino y le prendió fuego.

A continuación introdujo en el portal un ciclomotor y también le prendió fuego. Como consecuencia de esta acción se produjo un incendio en la planta baja "viéndose también afectada de hollín y humo toda la escalera y el edificio en general".

El fuego provocó "la intervención inmediata" de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local, mientras que los vecinos del bloque se vieron obligados a desalojar el inmueble. Dos vecinas sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono.

El incendio causó daños valorados en 2.600 euros, mientras que la asistencia prestada por los bomberos ha sido fijada en otros 210 euros.

Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas. Además, a la hora de pedir la pena, el Ministerio Fiscal ha aplicado la eximente incompleta de trastorno mental. Por su parte, la defensa ha pedido la absolución del acusado atendiendo a su estado mental y subsidiariamente que se le condena a la pena mínima de dos años y medio de prisión.

El acusado se encuentra actualmente en prisión preventiva a la espera del resultado del juicio y ha rechazado la posibilidad de que, en el caso de ser finalmente condenado, cumplir la pena en un centro penitenciario psiquiátrico ya que su deseo es poder cumplirla en la prisión.