Recuperan las imágenes de la ermita de San Antonio de Frailes

Volvió la calma al municipio de Frailes, con la recuperación de las imágenes que el pasado jueves desaparecieron de la ermita de San Antonio, una talla de la Virgen de la Cabeza, otra de la Virgen del Carmen, una de San Antón y un busto de Cristo. La primera imagen, la de la Virgen de la Cabeza es la única que presenta unos leves desperfectos.

Según el alcalde de Frailes, José Manuel Garrido, las tallas fueron recuperadas por la Guardia Civil, tras una serie de investigaciones que continuaron ayer en la aldea de Santa Ana. Las mismas se encontraban ayer tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Frailes para ser reconocidas por el párroco de la iglesia de Santa Lucía.

A pesar de que no se ha hecho una declaración oficial del asunto, fuentes no oficiales han apuntado a que el responsable de la acción ha sido una vecina de la aldea de Santa Ana, y ayer hubo un despliegue de varios automóviles de la Guardia Civil en dicha aldea. Así mismo, las desapariciones de las imágenes que se hicieron en la parroquia alcalaína del Salvador y otra de la iglesia de Santa Ana están en el mismo punto de mira.

En la tarde de ayer, la ermita de San Antonio de Frailes estaba cerrada y por las calles Rosario y San Antonio no se veía a nadie. No obstante, los vecinos de Frailes y en especial los de las calles anteriores se mostraron satisfechos y contentos por dicha recuperación y las imágenes volverán a dicha ermita en breve. De esta manera, vuelven ‘las aguas a su cauce’ y se terminan con las especulaciones aunque aún no se sepa con seguridad el autor de dichas sustracciones.